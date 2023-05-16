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Коммерсантъ FM
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Год палача-рекордсмена

Amnesty International представила свой доклад о применении смертной казни в мире в 2022 году

По официальным данным, в 2022 году в мире по приговору судов были казнены не менее 883 человек. Как отмечает ежегодно публикующая доклад о казнях международная организация Amnesty International, это на 53% больше, чем в 2021-м, и это рекордный показатель для мира с 2017 года.

Каталка в камере смерти в исправительном центре Гринсвилля в США

Каталка в камере смерти в исправительном центре Гринсвилля в США

Фото: Steve Helber / AP

Каталка в камере смерти в исправительном центре Гринсвилля в США

Фото: Steve Helber / AP

По оценкам Amnesty International, которая ежегодно публикует доклад о ситуации с казнями, совершенными в мире по решению судов, в прошлом году в 20 странах мира (не включая Китай) были казнены 883 человека. Это значительно выше, чем годом ранее, когда казни были совершены в 18 странах и казнены были 579 человек.

Как отмечают в Amnesty International, рост в 2022 году объясняется значительным увеличением числа казней в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

По данным организации, больше всего в 2022 году было казнено людей в Китае. Как и в предыдущие годы, страна остается безусловным лидером по этому показателю. Однако из-за того, что официальные данные о числе казней в Китае не публикуются, поскольку составляют государственную тайну, точные цифры не известны. По оценкам Amnesty International, счет казненных идет на тысячи.

В Иране в 2022 году были казнены не менее 576 человек — на 83% больше, чем в 2021-м. Рост, как отмечает Amnesty International, произошел после резкого увеличения числа приговоров, зачастую несправедливых, по обвинению в убийствах и делам, связанным с наркотиками. В Саудовской Аравии за год число казней выросло втрое и достигло 196 случаев, а это самый высокий показатель для страны за последние 30 лет. Причем в один из дней прошлого года власти Саудовской Аравии казнили сразу 81 осужденного.

С большим отрывом от тройки лидеров по числу казней идет Египет, где были казнены 24 человека. Это на 71% меньше, чем годом ранее, однако число смертных приговоров в Египте, по данным Amnesty International, за год выросло на 51%. В США в 2022 году казнили 18 человек, а это рост на 64% по сравнению с 2021-м. Правда, как указывает Amnesty International, это показатель все равно исторически является одним из самых низких для США.

Казни в прошлом году также совершались в Ираке (не менее 11), Сингапуре (11), Кувейте (7), Сомали (не менее 6), Южном Судане (не менее 5), Палестине (5), Йемене (не менее 4), Бангладеш (4), Мьянме (4), Белоруссии (1) и Японии (1).

В некоторых странах, как и в Китае, данные о смертных казнях не раскрываются, в их числе Северная Корея и Вьетнам. По оценкам Amnesty International, в этих странах казнят «в больших количествах».

В докладе Amnesty International также приводит данные, которые, по мнению организации, дают повод для надежды. По состоянию на декабрь 2022 года в 112 странах мира смертная казнь отменена в качестве наказания за любые преступления, а в 9 странах — за общеуголовные преступления.

Причем в 6 странах, включая Казахстан, Папуа Новую Гвинею, Сьерра-Леоне, ЦАР, Экваториальной Гвинее и Замбии, смертная казнь (за все или общеуголовные преступления) была отменена в 2022 году.

Кроме того, в Либерии и Гане предприняты определенные законодательные шаги в сторону отмены смертной казни, а власти Шри-Ланки и Мальдив обязались не выносить смертных приговоров. В Малайзии на рассмотрении в парламенте находятся законопроекты об отмене обязательной смертной казни.

Алена Миклашевская

В каких странах применяется смертная казнь

В каких странах применяется смертная казнь

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