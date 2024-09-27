Власти направили дополнительные средства на выплаты жителям Курской области

Правительство России дополнительно выделило 6,2 млрд руб. на выплаты жителям Курской области. Средства предназначены для жителей, которые лишились имущества первой необходимости после начала атаки ВСУ.

«Более 6,2 млрд рублей из резервного фонда правительства предназначено для выплат гражданам, которые лишились имущества первой необходимости. Такие выплаты составят по 150 тыс. руб. на человека»,— говорится в сообщении на сайте правительства.

В распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сказано, что средства из резервного фонда будут направлены МЧС России. Власти Курской области должны будут предоставить ведомству списки граждан, которые нуждаются в финансовой помощи по утрате имущества. Контроль за использованием средств выполняет МЧС.

До этого правительство суммарно выделило 3,8 млрд руб. на выплаты жителям Курской области, которые остались без имущества. 21 сентября власти решили дополнительно выплатить по 10 тыс. руб. всем жителям Курской области, которые из-за атаки ВСУ были вынуждены покинуть дома. Губернатор Алексей Смирнов говорил, что деньги получили 135 тыс. человек.

О том, как живут эвакуированные жители Курской области,— в материале «Ъ» «Домой хочется».

Петр Бузлаев