Bloomberg: Запад может сократить поддержку Украины из-за нехватки средств

План военной поддержки Украины на 2025 год находится под угрозой из-за споров союзников по поводу ее объемов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, значительная часть поддержки страны связана с соглашением G7 о предоставлении кредита на $50 млрд, который планируется погасить из прибыли от замороженных активов России.

Союзники Украины продолжают торговаться по поводу окончательных деталей сделки. Bloomberg отмечает, что окончательная цифра размера выделяемой помощи может оказаться ниже. Проблема может усугубиться бюджетным дефицитом Украины, который ожидается на уровне 19% от ВВП страны в 2025 году, или $35 млрд.

Более половины финансовой помощи Киеву будет предоставлено Международным валютным фондом и Евросоюзом. Агентство отмечает, что для поддержания баланса Украине потребуется еще около $15 млрд. По словам источников, для покрытия дефицита могут потребоваться дополнительные кредиты от стран G7.

В период с января 2023-го по июнь 2024 года США предоставили Киеву около €31,5 млрд, в то время как Германия, Великобритания, Франция и Италия внесли около €15,7 млрд. Собеседники Bloomberg считают, что нового кредита в $50 млрд будет недостаточно для поддержания Украины в течение всего 2025 года.

При этом страны ЕС сталкиваются с собственными фискальными ограничениями. Правительство канцлера Олафа Шольца скованно конституционными долговыми ограничениями. ЕС давит на новое правительство Франции, требуя сократить дефицит. Помощь от Великобритании также находится под вопросом из-за запланированного сокращения бюджетных расходов. По информации агентства, переговоры в Брюсселе по новому бюджету ЕС и увеличению расходов на оборону, скорее всего, придется отложить до окончания выборов в Германии.

Ранее Bloomberg писал, что США внесут $20 млрд в пакет помощи Украине, который готовится выделить G7, если ЕС изменит срок действия санкций против России. Агентство также сообщало, что помощь будет предоставлена в виде невозвратного кредита, погасить который планируется за счет прибыли от замороженных активов РФ.

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