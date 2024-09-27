Bloomberg: США поставили ЕС условия, на которых одобрят кредит Украине

США внесут $20 млрд в пакет помощи Украине, который готовится выделить G7, если Евросоюз изменит срок действия санкций против России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Помощь, как ожидается, будет предоставлена в виде невозвратного кредита, который будет погашен за счет прибыли, полученной от замороженных активов российского Центробанка на сумму около $280 млрд.

О решении до конца 2024 года выделить Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов страны G7 объявили в июне. По данным агентства, первоначально США и ЕС договорились, что выделят порядка $20 млрд, но позже Вашингтон потребовал от Брюсселя изменить санкционный режим, сделав его более «предсказуемым». Сейчас, чтобы санкции Евросоюза против России продолжали действовать, их должны единогласно согласовывать каждые шесть месяцев. США потребовали увеличить срок действия с шести до 36 месяцев.

Как пишет Bloomberg, если ЕС не удастся согласовать изменение санкционного режима, то США все равно внесут свой вклад в пакет помощи, но в меньшем объеме. Евросоюз обязался внести в кредит до $39 млрд из коллективного бюджета, если Соединенные Штаты не присоединятся к нему, отмечает агентство. Это предложение встретило отпор со стороны Германии, Франции и Италии (входят в G7) в ходе встречи посланников ЕС в Брюсселе. Венгрия также предложила отложить решение о продлении срока санкций до выборов в США 5 ноября.

По данным источников агентства, ЕС должен завершить согласования, которые также требуют одобрения Европейского парламента, к концу октября. Лидеры ЕС должны встретиться 17–18 октября, когда, вероятно, будет обсуждаться вопрос о поддержке Украины. Страны G7 собираются объявить об обязательствах на министерской встрече 25 октября.

Основная часть замороженных активов — примерно €190 млрд (более $210 млрд) — хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Министр финансов США Джанет Йеллен в июле заявила, что американские власти «давят» на Евросоюз с требованием гарантий длительной заморозки российских активов — в случае, если они будут разморожены, «на крючке» кредита окажутся США. По данным FT, в Брюсселе обсуждают альтернативный план, состоящий в выдаче Украине кредитов в размере от €20 млрд до €40 млрд из бюджета ЕС без участия Соединенных Штатов.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Поддержка Украины нуждается в запасном плане».

Никита Черненко