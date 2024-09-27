Глава Минобороны Британии не стал отвечать на вопрос об ударах ВСУ вглубь России
Министр обороны Великобритании Джон Хили провел переговоры с коллегами из США и Австралии Ллойдом Остином и Ричардом Марлесом. Они обсудили поддержку Украины. Господин Хили отказался отвечать на вопрос, готов ли Лондон снять запрет на нанесение ударов британскими ракетами вглубь России без поддержки со стороны Вашингтона.
Министр обороны Великобритании Джон Хили
Фото: Reuters
«Только один человек действительно получит выгоду от публичных обсуждений конкретных возможностей, и это президент Путин»,— сказал глава британского Минобороны на совместной пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).
Украина хочет добиться разрешения на применение американских ракет ATACMS (предельная дальность — около 300 км) и британо-французских Storm Shadow/SCALP (свыше 560 км). Президент США Джо Байден пока не одобрил это. The Times писала, что Вашингтон и Лондон могут тайно разрешить ВСУ наносить удары вглубь России.
О развитии военного конфликта — в публикации «Ъ» «Сергей Лавров обошел Украину молчанием».