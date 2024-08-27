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Зеленский: Украина не будет продлевать контракт с Россией на транзит газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не будет продлевать контракт с «Газпромом» (MOEX: GAZP) на транзит российского газа в Европу. Контракт истекает в конце 2024 года. По словам господина Зеленского, после прекращения контракта Украина надеется принять совместное с ЕС решение по транзиту.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

Владимир Зеленский

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

«Договор с Россией никто продолжать не будет, на этом поставлена точка. Что касается транзита газа от других компаний, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег, мы с ЕС будем рассматривать их просьбу»,— сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал «Рада».

Контракт на прокачку газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» действует с 2019 года. По условиям «Газпром» обязуется прокачивать газ через Украину в объеме 225 млрд куб. м: 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м — в последующие четыре года.

Единственным транзитным путем для доставки газа в страны Центральной Европы после аварии на «Северных потоках» и приостановки газопровода Ямал—Европа остался через ГИС «Суджа». С 6 августа в этом районе ведутся бои между российскими и украинскими военнослужащими, но поставки осуществляются без сбоев — в объеме 42,4 млн куб. м в сутки.

В июле 2024 года вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия готова продолжить поставки газа в Центральную и Западную Европу, но будущие поставки после 2024 года зависят от решения Украины. В июне немецкая Handelsblatt писала, что альтернативой нынешнему контракту может стать договор между «Газпромом» и энергопредприятием ЕС, которое бы закупало газ на границе РФ и Украины и направляло в Европу, выплачивая «Оператору газотранспортной системы Украины» средства за транзит.

О том, какие схемы по закупке российского газа предлагают в Европе, читайте в материале «Ъ»: «Место покупки имеет значение».

Никита Черненко

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