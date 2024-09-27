Белый дом не ждет объявлений об ударах по РФ после встречи Байдена и Зеленского
По итогам встречи президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским вряд ли объявят о каком-либо решении по ударам ВСУ вглубь России, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Господа Байден и Зеленский накануне встретились в Вашингтоне.
Карин Жан-Пьер
Фото: Elizabeth Frantz, Reuters
«Я не жду, что будут новые объявления об этих конкретных действиях»,— сказала госпожа Жан-Пьер на брифинге (цитата по «РИА Новости»). Она заверила, что подход американских властей к этому вопросу не поменялся.
Украина хочет получить разрешение на применение американских ракет ATACMS (предельная дальность — около 300 км) и британо-французских Storm Shadow/SCALP (дальность — свыше 560 км). Американские власти пока не приняли решения. Против выступают Германия и Италия.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Сергей Лавров обошел Украину молчанием».