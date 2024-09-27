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Коммерсантъ FM
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Геннадий Головкин перешел на другую сторону

Известный боксер Геннадий Головкин, на протяжении карьеры владевший поясами Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), а в начале этого года избранный президентом Национального олимпийского комитета Казахстана, назначен главой олимпийской комиссии World Boxing. В обязанности 42-летнего Головкина будет входить контроль процесса восстановления бокса в программе Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

World Boxing была создана в 2023 году на волне конфликта между IBA и Международным олимпийским комитетом (МОК). Отношения между структурами испортились после начавшегося еще в 2016 году глубокого и многослойного кризиса. Он привел к тому, что в 2019 году МОК отозвал у IBA признание. С тех МОК проводил олимпийские боксерские турниры сам. Но при этом в МОК отмечали, что боксу нужна своя федерация. Если она не появится, то на Играх-2028 в Лос-Анджелесе этот вид спорта представлен не будет.

В итоге рядом национальных боксерских федераций (США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Швеции, Новой Зеландии) в 2023 году была учреждена World Boxing. С момента основания состав ее участников значительно расширился. На данный момент в нее входят 42 национальные федерации. Есть шанс, что к концу года число ее участников еще сильнее увеличится. Азиатская конфедерация бокса, в которую входит и Казахстан, а также еще четыре с лишним десятка национальных федераций, назначила на ноябрь голосование относительно перехода из-под эгиды IBA под контроль World Boxing.

Александр Петров

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