Отельеры набрались уверенности

Улучшение дел в бизнесе за последние два года отмечают 45% работающих в России отельеров, следует из опроса «Яндекс Путешествий». Столько же рассчитывают на позитивный тренд в дальнейшем. 75% респондентов, отметивших изменения к лучшему, говорят об увеличении числа заказов, 44% начали развиваться за счет новых каналов продаж, 17% удалось увеличить штат сотрудников. Хуже конъюнктура стала для 17% участников рынка, отмечают в «Яндекс Путешествиях». Основной сложностью игроки рынка называли высокую конкуренцию (41% респондентов). Подбор оптимальных тарифов осложнился для 25% опрошенных отельеров.

По данным сервиса «Островок», за минувшее лето средняя стоимость размещения в российских отелях увеличилась на 18% год к году, до 4,6 тыс. руб. за ночь. Стабильная загрузка способствуют постепенному росту доходности гостиничного бизнеса, отмечали ранее опрошенные “Ъ” операторы. Но, по мнению зампреда Союза туризма и гостеприимства Романа Еремяна, с поправкой на инфляцию значения все еще хуже показателей 2019 года. Александра Мерцалова