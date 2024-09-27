Из свежей почты

Богдана Васюкова, 7 лет, поражение центральной нервной системы, эпилепсия, требуется курсовое лечение. 206 763 руб.

Внимание! Цена лечения 240 763 руб. Телезрители ГТРК «Карелия» соберут 34 тыс. руб.

Дочка родилась синей от удушья, с первых месяцев отставала в развитии, только в два с половиной года смогла стоять у опоры. Тогда же у нее случился приступ с остановкой дыхания. Врачи диагностировали эпилепсию, назначили сильные лекарства. С 2021 года Богдану лечат в московском Институте медтехнологий (ИМТ), и уже есть неплохие результаты: она сидит без опоры, ходит, правда, пока неуверенно, речь понимает, но еще не говорит. Прерывать лечение нельзя, и я прошу помощи в его оплате. Светлана Васюкова, Карелия

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Богдане нужно продолжить лечение, направленное на развитие координации движений, активизацию развития речи, концентрации внимания, усложнение познавательной деятельности».

Саша Федоров, 12 лет, расщелина губы, нёба и альвеолярного отростка, сужение верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 137 200 руб.

Внимание! Цена лечения 453 200 руб. Общество помощи русским детям внесло 170 тыс. руб. В рамках акции «Дети вместо цветов» собрано 120 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тверь» соберут 26 тыс. руб.

У Саши врожденный дефект: расщелина верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. Он перенес уже пять операций — хирурги зашили губу, провели пластику нёба. В 2018 году нам удалось попасть к специалистам московского Центра челюстно-лицевой хирургии, и с тех пор Сашу лечат там. По госквоте провели реконструктивную операцию, затем начали ортодонтическое лечение. Его нужно продолжить, но оплата нам не по силам. Светлана Федорова, Тверская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Саше необходимо ортодонтическое лечение для расширения верхней челюсти. Лечение подготовит мальчика к костной пластике альвеолярного отростка верхней челюсти».

Соня Салаева, 10 лет, врожденная деформация обеих стоп, рецидив справа, требуется хирургическое лечение. 152 590 руб.

Внимание! Цена лечения 260 590 руб. В рамках акции «Дети вместо цветов» собрано 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Регион-Тюмень» соберут 28 тыс. руб.

У Сони с рождения были сильно подвернуты стопы. Мы сразу начали лечение, оплатить его помог Русфонд. Огромное спасибо всем, с вашей помощью удалось поставить дочку на ноги! Стопы выпрямились, Соня ходила, бегала и прыгала. А через три года правая стопа вновь начала подворачиваться и постепенно деформировалась все сильнее. Теперь дочка ходит с трудом и плачет от боли в ногах. Нас готовы принять в ярославской клинике «Константа», и я вновь прошу вашей помощи. Игорь Салаев, Тюменская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «Девочке требуется курс этапных гипсований и реконструктивная операция на правой стопе. Надеюсь, дальнейшее лечение не понадобится, Соня сможет нормально ходить и бегать».

Милана Насекина, 5 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 223 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. В рамках акции «Дети вместо цветов» собрано 100 тыс. руб. ООО ОЗЭУ внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 125 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 29 тыс. руб.

Дочка растет активной, веселой, занималась танцами в детском саду. Вот только простужается часто и болеет подолгу. В марте на обследовании в поликлинике у Миланы выявили врожденный порок сердца. Поверить в это было трудно, но на консультации в Томском НИИ кардиологии диагноз подтвердили и сказали, что дефект уже не закроется сам. Чтобы не возникли опасные осложнения, нужна операция. Ее можно провести щадящим образом, без вскрытия грудной клетки. Но операция дорогая, у нас таких денег нет. Дарья Насекина, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Миланы врожденный дефект межпредсердной перегородки. Учитывая наличие признаков легочной гипертензии, девочке требуется закрытие дефекта при помощи окклюдера. Это щадящая операция, после нее Милана быстро восстановится».

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