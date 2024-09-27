6,7 процента составила доля нерезидентов в ОФЗ в августе 2024 года, сообщил ЦБ. За месяц показатель прибавил 0,1 процентного пункта, но объем таких вложений вырос на 44 млрд руб. (до 1,388 трлн руб.) — максимум с сентября 2021 года. Инвестиции нерезидентов в ОФЗ, особенно в короткие, стимулируют ставки, которые бьют рекорды (облигации с погашением до года размещаются по максимальной ставке с 2014 года) и, по оценкам аналитиков, продолжат расти (см. “Ъ” от 25 сентября). Между тем долгосрочно за январь--август 2024 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 95 млрд руб. после снижения на 495 млрд руб. в 2023 году и на 1,1 трлн руб. в 2022 году.