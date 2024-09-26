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Коммерсантъ FM
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В Коврове на площади 2,75 тыс. кв. м горит рынок стройматериалов

В городе Ковров Владимирской области загорелся рынок со строительными материалами. По данным МЧС, огонь охватил площадь 2,75 тыс. кв. м. Пострадавших нет. К тушению привлечены 15 специалистов МЧС и 5 единиц техники.

Местное издание GorodKovrov пишет, что пожар произошел по адресу ул. Муромская, дом 4А. Согласно данным онлайн-карт, там расположен рынок строительных материалов «Стройлес».

Сообщение о возгорании поступило в 21:54. Изначально площадь возгорания составляла 2 тыс. кв. м. В 22:35 ведомство сообщило, что огонь распространился на площади 2,75 тыс. кв. м. МЧС также опубликовало кадры тушения пожара. На них запечатлены два ангара, охваченные огнем.

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