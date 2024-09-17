Поддержка Украины нуждается в запасном плане

Евросоюз планирует привлечь до €40 млрд для кредита Украине, это вдвое больше первоначальных планов. Брюссель разрабатывает альтернативный сценарий на случай, если деньги Киеву придется выделять без участия Вашингтона, пишет Financial Times. Летом 2024-го страны G7 договорились о кредите на €50 млрд, обеспеченном доходами от заблокированных российских активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

В изначальном плане предполагалось, что по €20 млрд выделят США и Евросоюз. А остальное вложат Великобритания, Япония и Канада. Но Вашингтон согласен выделить средства только под гарантии того, что российские резервы останутся замороженными. Но эту идею блокирует венгерский премьер Виктор Орбан. Поэтому, чтобы обойтись без поддержки США, Евросоюз работает над планом Б. О том, какие у этого могут быть последствия, рассуждает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков: «Первое, что приходит на ум, — сокращение финансовой поддержки традиционных получателей европейских кредитов: Греции, страны Восточной Европы вроде той же Венгрии, Румынии.

Кроме того, на сегодняшний день большие субсидии получают государства, которые из-за сокращения поставок российского газа субсидируют поставки сжиженного газа, это уже страны Северной Европы, в частности Германия и Нидерланды. То есть возможно, что здесь произойдет какой-то крен. Это такой первый сценарий. Второй — взять деньги, как это обычно бывает, у бизнеса. Некоторые корпорации, получившие большую прибыль, могут тоже потрясти, чтобы получить с них порядка четверти требуемых средств из этих €40-50 млрд. Ну и третий вариант — Европейский центральный банк может расширить количество эмитируемых денежных средств, разогнать инфляцию, чтобы остаться в рамках заданного коридора помощи Киеву».

Венгрия не впервые высказывает претензии к планам по финансированию Украины. Премьер Виктор Орбан до этого блокировал пакеты помощи, рассчитывая получить субсидии для страны от ЕС. Директор Центра европейской информации Николай Топорнин полагает, что обе стороны поставят вопрос на паузу до ноября:

«Если ситуация изменится и США отойдут от финансирования Украины или снизят его, то большая часть бремени придется на ЕС.

Такой механизм коммерческого кредита разрабатывался, чтобы уйти от возможного вето Венгрии, потому что в этом случае на поддержку Киева не пойдет каких-то государственных ресурсов, не нужно обязательно согласие всех. Орбан тоже хитрец, он ожидает 5 ноября, исхода выборов в США. И можно предположить, что в случае победы Дональда Трампа позиция Венгрии станет еще более неприемлемой по отношению к дополнительному финансированию Киева, а ЕС станет очень сложно бороться с венгерским премьером, ведь он уже будет иметь поддержку со стороны республиканца. Наверняка они это тоже имеют в виду и пытаются продумать, как быть, если будут палки в колеса вставлять уже на таком высоком уровне».

Доходы от замороженных российских активов оцениваются в €2,5-3 млрд ежегодно, уточняет Financial Times. Сейчас они направляются в Киев через бюджет ЕС. Последний транш почти на €1,5 млрд предназначен для закупки оружия. Общая сумма, которую стран-члены Евросоюза уже перечислили в качестве помощи Украине, составляет €118 млрд. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис уточнил, что эти деньги пошли, в частности, на помощь беженцам, обучение военных и другие цели.

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Светлана Белова