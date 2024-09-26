Валюта по курсу устойчивости

ЦБ задумался о введении для банков нового норматива — валютной ликвидности. Это актуальная тема: российский валютный рынок, по признанию главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, «стал менее глубоким», волатильным, что чревато рисками для устойчивости системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 26 сентября во время выступления на банковском форуме Ассоциации банков России заявила о необходимости дополнительного повышения устойчивости банковского сектора. В числе конкретных планов она назвала, в частности, введение нового банковского норматива валютной ликвидности. Консультации с банковским сообществом по ним назначены на конец 2024 — начало 2025 года.

Она напомнила, что с 2026 года вводится для системно значимых банков новый национальный норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ): «Но это в целом по балансу. Мы все-таки серьезно думаем о том, чтобы вводить и норматив валютной ликвидности». По ее оценке, российский валютный рынок стал «менее глубоким» и если случается отток коротких валютных депозитов, что уже имело место на рынке, то выход банка на валютный рынок чреват волатильностью курса. Проблемы, которые возникают у банков из-за оттока валютной ликвидности, не должны сказываться на рынке в целом, считает она.

Госпожа Набиуллина сразу ответила банкирам, комментировавшим эту тему и пожелавшим «не зажимать» рынок: «Если вы умеете управлять (этим риском.— “Ъ”), то вы впишетесь в этот норматив».

Одним из таких стал Газпромбанк, в котором призвали «не поражать в правах» валютное кредитование. По словам зампреда правления ГПБ Александра Соболя, ограничителя в данной сфере два: ликвидность в юанях, а также необходимость строгого контроля за структурой выручки заемщика, чтобы не допускать ситуаций, в которых заемщик хочет просто сэкономить на уровне процентной ставки, принимая на себя валютный риск.

Один из собеседников “Ъ” на рынке считает, что такой норматив «отвечает духу времени и текущим рискам», причем это не только волатильность, о которой упомянула глава ЦБ, в данном случае есть целый комплекс непростых вопросов: «С одной стороны, у нас девалютизация, с другой стороны, сейчас не очень масштабные рынки хеджирования валютных инструментов». В итоге сейчас банки, которые не балансируют эти риски, могут серьезным образом влиять на рынок, поясняет он.

В случае введения такого норматива целесообразно было бы вводить его по отдельным валютам, поскольку «по множеству тех же "дружественных" или "нетоксичных" валют доступность соответствующей ликвидности для банков различна и может резко ухудшаться при реакциях контрагентов на риски вторичных санкций», отметил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Неизвестно, какими будут алгоритмы расчета норматива. Самый простой из возможных их видов — это требование к минимальному уровню покрытия валютных обязательств определенной срочности валютными активами той же срочности по аналогии с действующими универсальными нормативами ликвидности»,— говорит он.

Впрочем, как считает эксперт, целесообразность введения таких нормативов не совсем очевидна, учитывая, что санкции и отказы от корреспондентских отношений с российскими банками со стороны зарубежных контрагентов и так обуславливают дальнейшую девалютизацию сектора. Но если уж вводить такие нормативы, то скорее по каждой валюте.

В настоящее время существуют лишь ограничения на величину открытой валютной позиции, которая является для банков управляемым до определенной степени параметром, напоминает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По его мнению, к нормативу валютной ликвидности может быть аналогичный подход, как и к НКЛ, который учитывает потенциальные притоки и оттоки с разными коэффициентами. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский полагает, что «резерв будет создаваться под каждую валюту отдельно с учетом волатильности ее курса, например, юань в разы волатильнее доллара или евро, а еще в юане иногда возникает ажиотажный спрос, и ставка овернайт (RUSFAR CNY) увеличивается в десятки раз, с 8,5% до 212% годовых, как это было в конце августа — начале сентября».

Ольга Шерункова, Ксения Дементьева