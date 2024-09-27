ЭТП выдавливают с торгов

По данным “Ъ”, перевод продаж конфискованного имущества в ГИС «Торги» вызвал опасения рынка: новый функционал системы позволит Минфину постепенно перевести в нее и процесс приватизационных продаж казенных объектов. В Минфине возражают — планов самостоятельно продавать госимущество у ведомства нет, но процедуры заключения сделок и документы о приемке должны перейти в электронный вид в систему ГИС «Торги» и стать прозрачными. На электронных площадках останутся этапы подачи заявок и последующих ценовых предложений при проведении торгов — по аналогии с госзаказом. Рынок оснований для такого усиления контроля не видит и обеспокоен эффективностью реализации госимущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действия Минфина и Федерального казначейства по повышению прозрачности процесса продажи госимущества неоднозначно восприняты участниками рынка (на фото — главы ведомств Антон Силуанов (слева) и Роман Артюхин)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Действия Минфина и Федерального казначейства по повышению прозрачности процесса продажи госимущества неоднозначно восприняты участниками рынка (на фото — главы ведомств Антон Силуанов (слева) и Роман Артюхин)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, активность Минфина по повышению прозрачности реализации госимущества вызвала беспокойство части рынка. Речь идет о переводе с 1 сентября 2024 года продаж конфискованного в пользу государства имущества на площадку ГИС «Торги» в соответствии с приказом Минфина 105н от 19 июля 2024 года. Документ утвердил новый порядок реализации только для обращенного в собственность государства движимого имущества, задержанных товаров, вещественных доказательств и изъятых вещей стоимостью до 10 тыс. руб. Между тем собеседники “Ъ” на рынке опасаются, что это лишь начало процесса по переводу на ГИС «Торги» всех торгов госимуществом.

Ранее “Ъ” писал о попытках Минфина в пилотном режиме перевести все торги в электронный вид на базе ГИС «Торги», интегрированной с электронными торговыми площадками, работающими в рамках закона о госзакупках. По аналогии с госзакупками казначейство планировало собрать данные о продажах госимущества на всем их цикле, от планирования до заключения сделок в электронном формате. Эти предложения не получили одобрения Государственно-правового управления президента (см. “Ъ” от 26 марта).

Руководитель департамента по приватизации Российского аукционного дома (РАД) Григорий Начинкин не видит оснований для усиления контроля за продажей госимущества. Процесс он называет абсолютно прозрачным для государства и покупателей: все электронные торговые площадки уже интегрированы с ГИС «Торги», где консолидировано все выставленное на продажу госимущество. «Следующий шаг — государство в лице ГИС "Торги" начнет само проводить аукционы, нести все затраты и риски. Обсуждается именно такой сценарий — постепенное расширение линейки продаж на ГИС "Торги" за счет других видов госсобственности, то есть перевод торгов на госплатформу. Для рынка это потеря качества услуг, для государства — дополнительная финансовая нагрузка»,— полагает Григорий Начинкин.

Зампред «Деловой России» Антон Данилов-Данильян уверен, что государство обоснованно стремится контролировать процесс продажи госимущества. Однако, по его словам, этот рынок сложился и достаточно эффективен: на площадках массово торгуется имущество регионов, на рынок приходят инвесторы. «Перевод продаж на одну платформу, то есть кардинальное изменение рынка, потребует длительной адаптации, а значит, приведет к финансовым потерям. Вероятнее всего, в отсутствие конкуренции будет происходить снижение качества услуг»,— опасается эксперт.

В Минфине возражают: исходя из смысла постановления правительства №1041, реализация конфискованного имущества осуществляется путем прямой продажи и вовсе торгами не является. «Продажа такого имущества теперь будет осуществляться с применением ГИС "Торги"»,— говорят в ведомстве. Между тем Минфин действительно намерен перевести сделки с государственным и муниципальным имуществом в электронный вид. «Соответствующие проекты актов предусматривают введение обязательной регистрации участников на электронных площадках через ГИС "Торги", заключение договоров купли-продажи и подписание актов приема-передачи имущества в электронной форме непосредственно на ГИС "Торги", а также формирование начислений об оплате по договорам в ГИС "Торги" во взаимодействии с ГИС о государственных и муниципальных платежах»,— рассказывают в ведомстве. Подача заявок и последующих ценовых предложений при проведении торгов останется на электронных торговых площадках — вопрос о переводе таких действий в ГИС «Торги» не рассматривается.

Заместитель гендиректора ЭТП «ТЭК-Торг» Евгений Можаев говорит, что доля торгов стоимостью до 10 тыс. руб. составляет примерно 40% от общего объема торгов конфискатом. Всего же электронные торги в категории до 10 тыс. руб. составляют 25%, остальное реализуется вне торгов. «В этом контексте инициатива Минфина относительно функционала ГИС "Торги" применительно к тем процедурам, которые идут в системе сейчас, выглядит логичным продолжением трека цифровизации экономики и повышения прозрачности. Для рынка будет только лучше, если перестройка процесса реализации низкостоимостного конфиската приведет к увеличению доли реализованного имущества, а также исключит продажу имущества вне торгов и сделает эту сферу более прозрачной»,— констатирует Евгений Можаев.

Диана Галиева