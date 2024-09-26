Как складывались отношения Ирана с Западом

В ноябре 1979 года в ответ на исламскую революцию и захват посольства в Тегеране США ввели первые санкции против Ирана. Были заморожены все иранские государственные активы и золотые запасы в американских банках, запрещены бизнес-контакты.

В 1984 году в Ливане поддерживаемые Ираном боевики взорвали казарму миротворцев США. В ответ Америка внесла Иран в список государств, поддерживающих терроризм, что вводило запрет на получение американской помощи. В 1987 году США запретили импорт нефти и других товаров из Ирана. В 2005 году в ответ на ядерную программу США ввели новые санкции против иранских банков, компаний и физлиц.

В декабре 2006 года за отказ Ирана прекратить обогащение урана санкции ввел Совбез ООН. Они включали запрет на поставки материалов и технологий в ядерной области, а также заморозку активов ряда лиц и компаний. В 2007, 2008 и 2010 годах Совбез принял по Ирану еще три пакета санкций.

В июле 2010 года из-за ядерной программы и нарушений прав человека санкции против Ирана ввел ЕС. Ограничения включали запрет на экспорт технологий и инвестиции в нефтегазовую промышленность Ирана, заморозку активов компаний и запреты на въезд. В 2012 году санкции ЕС были расширены запретом на импорт сырой нефти, нефтепродуктов и газа, Иран был отключен от банковской системы SWIFT.

В 2014 году в связи с прогрессом на переговорах по ядерной программе США приостановили действие ряда санкций. В частности, был снят запрет на закупки у Ирана нефтехимической продукции. Тогда же ЕС приостановил запрет на импорт иранских нефтепродуктов и торговлю золотом и драгметаллами.

В июле 2015 года Иран и шесть стран, включая США и Россию, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в рамках его реализации в январе 2016 года с Ирана начали снимать санкции. В обмен Тегеран должен был заморозить ядерную программу.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе. Отмененные ранее санкции были восстановлены в полном объеме, а позже ужесточены. Так, в 2019 году США внесли Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. В 2020 году отношения осложнились после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. В последний раз санкции против иранских физлиц и компаний вводились в 2022 году.