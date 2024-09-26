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Коммерсантъ FM
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В Ставропольском крае приняли закон о вытрезвителях

На первом заседании осенней сессии думы Ставрополья депутаты приняли в третьем чтении закон «О некоторых вопросах организации и осуществления мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». По сути, этот законопроект возрождает систему вытрезвителей, которые существовали в Советском Союзе и были ликвидированы только 12 лет назад. Необходимость закона депутаты объясняли тем, что возросла нагрузка на сотрудников скорой помощи, а также больниц и диспансеров, куда попадают алкоголики и наркоманы с улицы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «порядок создания специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного или иного токсического опьянения, предполагает создание государственных учреждений Ставропольского края и их структурных подразделений». Причем, как оговорился руководитель фракции «Единой России» и председатель комитета думы по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь, новые вытрезвители не будут похожи на пугавшие всех «советские опохмелки».

К созданию сети вытрезвителей в крае начали готовиться еще два года назад: «в 2022–2023 годах министерством Ставропольского края по национальной политике и делам казачества совместно с органами исполнительной власти края и органами местного самоуправления был организован подбор зданий, соответствующих правилам организации деятельности специализированных организаций», который был утвержден приказом Минздрава России в декабре 2022 года (№796н), а также ведомственными приказами Минтруда и МВД РФ.

На создание и функционирование вытрезвителей, по подсчетам краевых властей, потребуются дополнительные расходы из бюджета Ставрополья в сумме 33,612 млн руб.

Вытрезвители в культуре и искусстве — в материале «Ъ» «Другим водяра — праздник, а для меня — суровые будни».

Александра Ларинцева, Пятигорск

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