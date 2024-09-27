Фотографии проявились в суде

Суды в России с начала года рассмотрели почти на 40% больше дел, связанных с нарушением прав на фотографии, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили “Ъ” в RTM Group. Это происходит, в частности, благодаря развитию сервисов автоматического поиска подобных нарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Количество дел о неправомерном использовании фотографических произведений, рассматриваемых российскими судами, выросло с 1 января по 10 сентября 2024 года на 39% год к году, до 2,9 тыс., следует из исследования RTM Group. Почти все дела, рассмотренные в этом году, были удовлетворены частично (56,3%) или полностью (38,9%). Общая сумма компенсаций за расчетный период 2024 года по таким делам достигла 72,2 млн руб. При этом 53,1 млн руб. было взыскано в пользу специализированных компаний, заключающих с фотографами договоры доверительного управления или перекупающих права.

За последние пять лет количество дел, связанных с незаконным использованием фотографий, выросло более чем в десять раз. В RTM Group прогнозируют, что, «учитывая положительную практику», в 2025 году число исков вырастет более чем на 30%.

Одна из главных причин роста — развитие интернет-сервисов, позволяющих «автоматически выявлять нарушения и рассылать претензионные письма», полагает советник юридической фирмы Birch Legal Владислав Елтовский. Количество исков могло вырасти и за счет «увеличения активности представителей фотобанков, которые осознали прибыльность погони за нарушителями», добавляет управляющий партнер Seven Hills Legal Юлия Гуриева.

Агентство «Пейзаж», представляющее фотографов в судах, за первые восемь месяцев 2024 года подало 1087 исков (на 45,5% больше, чем за тот же период 2023 года) и добилось выплаты 27,8 млн руб. компенсации суммарно (на 56,1% больше), сказал его юрист Александр Полухин. При этом он отметил, что повысилась и общая правовая грамотность по вопросу авторских прав: «Бывшие нарушители идут за контентом на фотобанки, создают свой, гораздо реже ссылаются на "ничейность" изображений, находящихся в "свободном доступе в интернете"». Конкурирующая с агентством компания «Восьмая заповедь» в первые восемь месяцев года направила в арбитражные суды более 600 заявлений, в аналогичный период 2023 года их было более 500, уточнил “Ъ” ее гендиректор Данила Яценко.

Под авторско-правовую охрану подпадают только те фотографии, которые были созданы творческим трудом. В этом году научно-консультативный совет при суде по интеллектуальным правам разъяснил, как учитывать эту норму при оценке очевидно документальных фотографий (см. “Ъ” от 21 августа). Суды также конкретизировали, что именно считать нарушением, и сформировали практику по расчету размера компенсации за один объект нарушения, добавил гендиректор компании «Антипиратские технологии» Александр Лаврентьев: «Это привело к уменьшению присуждаемых сумм, но дало понимание, как выстраивать позицию для защиты интересов правообладателя».

В 2024 году впервые за 15 лет был существенно увеличен размер многих судебных пошлин, в том числе за обращение с арбитражные суды и оспаривание решений (см. “Ъ” от 24 июля). Новые пошлины действуют с 8 сентября. В конце года они отразятся на судебной активности, считает партнер, руководитель практики по защите интеллектуальной собственности в интернете Semenov & Pevzner Екатерина Калиничева: «Если судебный акт принят в пользу истца, то с ответчика может быть взыскана и пошлина, которую оплатил истец. Однако при подаче иска стороне необходимы денежные средства для оплаты госпошлины, размер которой зависит от требований». Господин Елтовский добавляет, что повышение «остановит истцов от подачи иска по делам с малыми шансами на успех». Госпожа Гуриева же полагает, что по существу мало что поменяется: «Так как практика показала доходность защиты прав, не думаю, что снижение объема дел будет значительным».

Юрий Литвиненко