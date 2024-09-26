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Коммерсантъ FM
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Депутаты Ставрополья изменили закон о животных без владельцев

Депутаты Ставропольской краевой думы сегодня, 26 сентября, в трех чтениях приняли поправки к региональному закону «О некоторых вопросах в области обращения с животными без владельцев на территории Ставропольского края», которые позволяют умерщвлять животных, «проявляющих немотивированную агрессивность». Инициатором изменений в законодательстве стало правительство края.

Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ

Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ

В тексте пояснительной записки говорится о «возможности умерщвления специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть, конкретного животного, напавшего на человека (при наличии подтвержденного факта), а также животного без владельца, содержащегося в пункте временного содержания, проявляющего немотивированную агрессивность».

Для подтверждения факта нападения конкретного животного на человека и «немотивированной агрессивности» предполагается использовать принятый в июне 2024 года правительством Ставропольского края «порядок» организации деятельности пунктов временного содержания животных на территории края. Согласно документу, агрессивность у животного выявляет комиссия из представителя приюта, ветеринара и кинолога. Члены комиссии определяют «поведенческие реакции животного»: «на постороннего человека, на еду, предложенную посторонним человеком, и на резкие звуки».

В предыдущей редакции закона от 6 апреля 2021 года (№34-кз) речь шла о том, что проявляющих немотивированную агрессивность животных нужно просто помещать в приюты.

О том, как Верховный суд Бурятии отменил эвтаназию для невостребованных животных,— в материале «Ъ» «Четвероногих частично оправдали».

Александра Ларинцева, Пятигорск

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