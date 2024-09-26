СИБУР: в РФ продолжает расти спрос на инженерные специальности

Спрос на работников инженерно-технических профессий продолжает расти, а уровень навыков текущих специалистов зачастую не соответствует уровню, требуемому на местах, заявила руководитель по развитию персонала и бренда работодателя СИБУРа Мария Алексеева. Кроме того, по ее словам, на российский рынок труда сильно влияет и «демографическая яма»: за последние два года число работников моложе 35 лет сократилось на 1,3 млн. Тенденция к уменьшению объема рынка молодых специалистов сохранится вплоть до 2030–2032 годов.

«Мы видим глубокую квалификационную яму. Профессии инженеров, профессии, связанные с технологией производства, на сегодняшний момент переживают такой же бум спроса, как переживали IT-специальности три-пять лет назад, когда на рынке наблюдался существенный кадровый голод»,— рассказала госпожа Алексеева на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».

Эксперт также отметила, что в 2024 году в плане выпуска специалистов наметилась переориентация спроса с высшего профильного образования на среднее профессиональное образование (СПО). «Для нас это существенный сдвиг в сторону тех продуктов, которые мы предлагаем молодежи на входе в компанию. Нам нужно по-новому учиться работать с выпускниками СПО, у них сильно повышен аппетит к скорости изменений, которые должны происходить в их карьере, доходе. Они хотят больше свободы и пробовать новое. Молодое поколение очень сложно привлекается на промышленные позиции, так как на предприятии мы не можем позволить себе свободу действий, которую они хотят»,— добавила она.

Еще одним важным вызовом для текущего рынка, по словам госпожи Алексеевой, является мобильность. До 80% одиннадцатиклассников, которые хорошо сдают ЕГЭ, уезжают учиться в ВУЗы из малых городов и больше не возвращаются.

Как ранее писал «Ъ», в среднесрочной перспективе в России может быть закрыт дефицит высококвалифицированных инженерных кадров, и прежде всего IT-специалистов, а решение проблемы нехватки остальных инженерно-технических специальностей потребует большего времени. К такому выводу пришли в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, проанализировав данные о подготовке высококвалифицированных инженеров. Потребность в соответствующих кадрах увеличилась в связи с требованиями властей к «технологическому суверенитету» РФ.

Безработица в России в июле осталась на уровне 2,4%, остановившись на достигнутом в июне историческом минимуме, следует из данных Росстата. Общая численность безработных в июле 2024 года составила 1 млн 865 тыс. человек, что на 5 тыс. выше показателя июня 2024 года.