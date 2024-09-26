Членство Алексея Копайгородского в «Единой России» приостановили

«Единая Россия» приостановила членство в партии бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщается на официальном сайте регионального отделения партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Местный политический совет Сочинского отделения "Единой России" приостановил членство в партии бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. Решение принято в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела в соответствии с пунктом №4.4.4 Устава партии», – говорится в публикации.

Московский суд днем накануне, 25 сентября, арестовал бывшего главу Сочи Алексея Копайгородского на два месяца. Ему вменяют растрату. Как сообщалось, экс-мэр может быть причастен к хищению двух земельных участков на сумму 3,7 млн руб.

Позже появились сообщения о том, что МВД переобъявило в розыск сочинского бизнесмена Рубена Татуляна. Он может быть переобъявлен в розыск в рамках нового уголовного дела, связанного с бывшим главой Сочи.

Вячеслав Рыжков