Сочинского бизнесмена Рубена Татуляна переобъявили в розыск

В рамках нового уголовного дела переобъявлен в розыск сочинский бизнесмен Рубен Татулян. Как сказано в карточке в базе МВД России, он разыскивается по статье УК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ранее предпринимателя разыскивали по делу с мерой пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас эту карточку решили изъять.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что бизнесмен может быть переобъявлен в розыск в рамках нового уголовного дела, связанного с бывшим главой Сочи Алексеем Копайгородским. Экс-мэра накануне арестовали на два месяца по делу о присвоении или растрате. Он, как утверждается, может быть причастен к хищению двух земельных участков на сумму 3,7 млн руб. Однако сам господин Копайгородский свою вину не признает.

Рубена Татуляна объявили в розыск в ноябре 2023 года. СМИ сообщали, что у него провели обыск по делу о многомиллиардных хищениях в сфере землепользования. Фигурант может быть причастен к мошенничеству при строительстве торговых центров и жилищных комплексов в Сочи.

Вячеслав Рыжков