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Коммерсантъ FM
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ЦСКА объявил о переходе Пьянича

ПФК ЦСКА официально сообщил о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича. 34-летний футболист пришел в команду в статусе свободного агента.

Ранее стало известно, что игрок подпишет контракт с ЦСКА до лета 2025 года с возможностью продления еще на один сезон. Годовая зарплата полузащитника составит €1 млн, он будет выступать под номером 15.

Клуб представил нового игрока на видео. «Посмотрите на своих любимых игроков. Теперь на меня. Я снова на коне. И теперь я с конями»,— говорит он в ролике.

Миралем Пьянич выступал за «Рому», «Ювентус» и «Барселону». С «Ювентусом» он четырежды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и добрался до финала Лиги чемпионов. Последним клубом боснийца была «Шарджа» из Объединенных Арабских Эмиратов.

С 2008 года Пьянич также представлял сборную Боснии и Герцеговины, в мае он объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Подробнее о новом игроке московского клуба читайте в материале «Ъ» «Контракт за заслуги».

Матвей Иващенко

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