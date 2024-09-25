Контракт за заслуги

ЦСКА, который не очень удачно начал очередной чемпионат России, собирается совершить одно из самых интригующих и спорных приобретений в истории отечественного футбола. Армейцы подпишут контракт с боснийцем Миралемом Пьяничем. Когда-то он был полноценной суперзвездой, а в послужном списке плеймейкера есть даже футбольные гиганты «Ювентус» и «Барселона». Но на топовом уровне он не выступал уже два года, проведя их в чемпионате ОАЭ, причем отнюдь не так, чтобы показать, что в ветеранском возрасте готов вернуться в элитную нишу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лучшие годы своей футбольной карьеры Миралем Пьянич (на заднем плане) провел в «Ювентусе», с которым пять раз завоевывал золото чемпионата Италии

Фото: Miguel Medina / AFP Лучшие годы своей футбольной карьеры Миралем Пьянич (на заднем плане) провел в «Ювентусе», с которым пять раз завоевывал золото чемпионата Италии

Фото: Miguel Medina / AFP

О том, что в ближайшее время московский ЦСКА объявит о заключении контракта с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем, имевшим статус свободного агента, сообщил ряд источников, таких как «Спорт-Экспресс», «Чемпионат.com», Sports.ru. Договор, видимо, будет заключен сроком на один год с возможностью продления еще на сезон. В среду Пьянич проходил в Москве медосмотр. После него он сказал ТАСС, что «счастлив присоединиться» к ЦСКА, назвав его «большим клубом», в котором он намерен «сделать много хороших вещей».

Сделка состоится через полторы недели после того, как в Российской премьер-лиге (РПЛ) закрылось летнее трансферное окно, в рамках которого армейцы если чем-то и выделялись среди российских грандов, то скорее экономностью.

Расставшись с рядом игроков, ЦСКА совершил и ряд покупок, но их общая стоимость, по оценке Transfermarkt, составила всего €2 млн.

Обновленный армейский состав, которым руководит занявший пост главного тренера после окончания предыдущего сезона серб Марко Николич, не очень удачно стартовал в нынешнем чемпионате страны. Сыграв в минувшие выходные в девятом туре вничью — 1:1 — с «Рубином», ЦСКА занимает в нем шестое место, на семь очков отставая от располагающихся вслед за лидером «Зенитом» «Краснодара» и «Локомотива».

Приобретение, сделанное армейцами, чрезвычайно примечательно из-за своей спорности. Игроки с такой богатой биографией, как у Миралема Пьянича, в отечественном футболе редко появлялись даже в прошлом десятилетии, когда РПЛ обладала огромными по сравнению с сегодняшними финансовыми возможностями и пыталась конкурировать на рынке даже с представителями «большой европейской пятерки».

В смысле яркости послужного списка на момент приезда в Россию Пьянича превосходят разве что камерунец Самюэль Это’о и бразилец Роберто Карлос, однажды очутившиеся в махачкалинском «Анжи».

Этот послужной список на самом деле выглядит шикарно. Миралем Пьянич еще в тинейджерском возрасте, играя во Франции за «Мец» и «Лион», заставлял экспертов включать его в списки наиболее талантливых молодых футболистов мира. Репутацию он укрепил в итальянской «Роме», которая заключила с ним контракт в 2011 году. Именно благодаря выступлениям в римском клубе Пьянича стали сравнивать с лучшими, такими как Андреа Пирло, исполнителями популярной в Италии роли regista — хавбека, организующего игру, располагаясь либо рядом с передней линией, либо, как чаще всего происходило с боснийцем, гораздо глубже — в центре поля или вообще в опорной зоне, перед группой защитников.

Котировки на Миралема Пьянича, успевшего во время пребывания в «Роме» превратиться во фронтмена сборной Боснии и Герцеговины, в римской команде взлетели настолько высоко, что в 2016 году его купил за превышающую €30 млн сумму «Ювентус», в то время бесспорный и могучий во всех отношениях флагман итальянского футбола, старавшийся не отставать от флагманов испанских, английских и немецких. И в этом трансфере туринцы не разочаровались. В «Ювентусе» Пьянич, которого известные специалисты вроде Фабио Капелло слегка критиковали за недостаточно развитые оборонительные навыки, зато постоянно и не скупясь на эпитеты хвалили за навыки, полезные в атаке,— дриблинг, пас, умение исполнять стандарты,— быстро получил ранг ключевой фигуры. С этой командой босниец пять раз взял золото чемпионата Италии, а в 2017 году добрался до финала Лиги чемпионов, причем Союз европейских футбольных ассоциаций включил его в символическую сборную турнира.

В конце концов Миралем Пьянич привлек внимание другого футбольного гиганта, еще мощнее. Летом 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, «Ювентус» произвел что-то вроде обмена игроками с «Барселоной». Из испанского клуба в итальянский перешел бразилец Артур, из итальянского в испанский — Пьянич, на которого каталонцы, судя по всему, рассчитывали как на футболиста стержневого. Незадолго до этой сделки оценка стоимости боснийца, уже успевшего проявить себя и в клубных соревнованиях, и в играх за сборную, например на чемпионате мира 2014 года, приближалась на Transfermarkt к €70 млн.

Но вот следующий этап в биографии Миралема Пьянича имеет совершенно иную окраску. В «Барселоне» он, по сути, провалился, так и не вписавшись в игровую схему команды, хотя та всегда ценила футболистов с его функционалом. В общей сложности Пьянич принял участие лишь в 30 матчах каталонцев, и то в половине из них выходил на замену, нередко — в концовке. «Барселона» так разочаровалась в нем, что в 2021 году отдала боснийца в аренду турецкому «Бешикташу», а после возвращения Пьянича из стамбульского клуба договорилась о досрочном расторжении контракта с ним.

После этого выяснилось, что спрос на Миралема Пьянича резко упал. Карьеру он в итоге продолжил в клубе «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, в который иногда отправляются стареющие звезды из Европы, уже попрощавшиеся, как правило, с серьезными амбициями. Но и в этом первенстве он ничем особенным не отметился.

В прошлом сезоне в активе 34-летнего Пьянича вообще не было забитых голов, а «Аль-Шарджа» финишировала в чемпионате следом за тройкой призеров, на две строчки ниже клуба «Шабаб Аль-Ахли».

Именно его тренировал после ухода из «Локомотива» Марко Николич, прежде чем получить приглашение от ЦСКА, который, судя по осенним матчам, и в самом деле при обилии футболистов, классно обостряющих игру, нуждается в том, кто способен контролировать центр поля.

Хороший повод вспомнить о существовании Миралема Пьянича после его изгнания из «Барселоны» у российской аудитории был один-единственный. В 2022 году на отечественный спорт обрушилась лавина санкций из-за специальной военной операции на Украине. Накрыла она и футбол. Российский футбольный союз в результате был вынужден искать для оставшейся без официальных матчей сборной страны спарринг-партнеров хотя бы для матчей товарищеских. Соглашались на них исключительно невзрачные команды. И на этом фоне новость о том, что со сборной России решились сыграть боснийцы, крепкий европейский середняк, прозвучала довольно громко.

Но со встречей так и не сложилось. Боснийская сторона все-таки отказалась от игры с россиянами, а ее позицию подробно объяснил как раз Пьянич, сказавший в интервью DAZN, что в таком матче «нет смысла», поскольку сборная Боснии и Герцеговины благодаря встрече с виновниками ситуации, «из-за которой страдает весь мир», «произведет плохое впечатление». Едва ли в тот момент кому-то могло прийти в голову, что вскоре хавбек окажется в России.

Алексей Доспехов