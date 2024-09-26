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«Однажды мы сможем жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии»

О чем премьер республики Ираклий Кобахидзе говорил на Генассамблее ООН

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к населению Абхазии и Южной Осетии, призвав жить в «едином грузинском государстве». Для этого он использовал трибуну Генассамблеи ООН. При этом, вопреки ожиданиям, политик не заявил о готовности подписать с бывшими грузинскими автономиями договор «О неприменении силы». Эксперты убеждены, что за месяц до парламентских выборов в закавказской республике правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ) воздержится от резких движений в отношениях с Москвой, Абхазией и Южной Осетией.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Фото: Pamela Smith, AP

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Фото: Pamela Smith, AP

О том, что грузинские власти планируют подписать с Абхазией и Южной Осетией договор «О неприменении силы», на чем уже более 15 лет настаивают РФ и две бывшие грузинские автономии, на днях сообщила оппозиционная телекомпания «Формула», принадлежащая бывшему министру обороны Грузии (в ходе пятидневной войны 2008 года) Давиду Кезерашвили.

По информации журналистов, премьер-министр Ираклий Кобахидзе якобы планировал выступить с такой инициативой на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а сам договор «О неприменении силы» должен быть оформлен в ходе ноябрьского заседания «международных женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе» с участием РФ, США, Грузии, Абхазии и Южной Осетии под председательством ЕС, ООН и ОБСЕ.

Эта информация вызвала бурную реакцию среди грузинской оппозиции. Партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» немедленно обвинила ГМ в «измене родине» и «подготовке признания независимости исконно грузинских регионов в угоду Москве».

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На деле, выступая с трибуны ООН, премьер-министр Кобахидзе вообще не упомянул спорный договор, проект которого давно подготовлен РФ, Абхазией и Южной Осетией. Вместо этого господин Кобахидзе, назвав бывшие автономии «оккупированными территориями», но не упомянув при этом РФ (в отличие от предыдущих своих выступлений на ту же тему), обратился к живущим «по другую сторону линии оккупации, в Абхазии и Цхинвальском регионе».

По утверждению грузинского лидера, все усилия Тбилиси направлены на помощь абхазам и осетинам. «Однажды мы вместе с нашими детьми сможем жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии. Мы должны восстановить все разрушенные "мосты" в нашей стране»,— сказал он.

«Несмотря на то что 20% нашей территории оккупированы незаконно, мы продолжаем двигаться вперед»,— добавил председатель правительства, вновь не уточнив, кем именно оккупированы эти 20%.

Ираклий Кобахидзе ни разу не упомянул Россию и говоря о другом конфликте — вокруг Украины. По его словам, «продолжающаяся война создала неопределенность и гуманитарный кризис беспрецедентного масштаба». «Поддержка Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах по-прежнему тверда и непоколебима»,— сказал глава правительства, после этого вновь повторив: его государство «заслуживает того, чтобы быть мирным, стабильным и развитым».

Бывший государственный министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили заверил «Ъ», что грузинские власти «не подпишут документ о неприменении силы с Абхазией и Южной Осетией» по крайней мере до тех пор, пока Москва «не выполнит соглашение Саркози—Медведева от 12 августа 2008 года» и «не выведет войска» из Абхазии и Южной Осетии.

«Лишь после этого можно будет провести субстантивные переговоры с Сухуми и Цхинвали»,— отметил господин Закареишвили.

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При этом некоторые эксперты вообще сомневаются в готовности властей к любым конкретным шагам в условиях ожесточенной предвыборной борьбы. «За месяц до парламентских выборов 26 октября Иванишвили готов озвучивать "извинения" перед осетинами»,— сказал «Ъ» постоянный автор ресурса Nation.ge Давид Авалишвили, имея в виду нашумевшее выступление в Гори почетного председателя ГМ Бидзины Иванишвили, который принес извинения осетинам за действия президента Саакашвили в августе 2008 года. «Но делать резкие движения, подписывать какие-либо юридически обязывающие документы ГМ вряд ли готова»,— утверждает эксперт, поясняя: «резкие движения и решения» наверняка будут «использованы Михаилом Саакашвили и его партией для новых громких обвинений против властей».

Георгий Двали, Тбилиси

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