Суд заочно приговорил актера из «Жмурок» Панина к шести годам колонии

Второй Западный окружной военный суд признал актера Алексея Панина (внесен в список террористов и экстремистов) виновным по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Его заочно приговорили к шести годам колонии. Также ему на три года запрещено выкладывать материалы в интернете. Актер с 2020 года проживает в Испании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Панин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Алексей Панин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дело в отношении актера было возбуждено в 2023 году. Причиной для возбуждения дела стали публикации актера в его Telegram-канале в 2022 году. В них он оправдывал удары по Крымскому мосту. С просьбами проверить Алексея Панина на возможные нарушения в СКР и Генпрокуратуру обращались глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В феврале текущего года актера заочно арестовали. В мае его внесли список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Евгений Белоусов