С российскими борцами нужно помягче

Первой крупной федерацией, входящей в состав Международного олимпийского комитета, существенно смягчившей санкции в отношении России, оказалась федерация по одному из важнейших для нее видов спорта. Объединенный мир борьбы (UWW) отменил ряд критериев для допуска отечественных спортсменов на международные соревнования, оставив лишь относительно легко выполнимые — запрет на участие в боевых действиях и публичную поддержку специальной военной операции на Украине. Прежние требования привели к тому, что российская сборная бойкотировала Олимпиаду в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В соответствии с новыми критериями допуска российских спортсменов двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев (справа) сможет принимать участие в международных турнирах

Фото: Maxim Shemetov / Reuters В соответствии с новыми критериями допуска российских спортсменов двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев (справа) сможет принимать участие в международных турнирах

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Объединенный мир борьбы, одна из крупнейших спортивных федераций, курирующая сразу три олимпийские дисциплины — вольную, греко-римскую и женскую борьбу, сообщил о том, что внес корректировки в список критериев для допуска к международным соревнованиям в нейтральном статусе спортсменов из России и Белоруссии. Этот список был первоначально сформирован в 2023 году. До его появления в течение нескольких месяцев после начала специальной военной операции на Украине UWW, как и подавляющее большинство других федераций, отказывал представителям двух стран в участии в своих турнирах. Вернуть их в нейтральном статусе рекомендовал Международный олимпийский комитет (МОК), и именно этим рекомендациям соответствовали прежние требования борцовской структуры.

Публикация обновлений в них выглядит заметным событием. Дело в том, что до сих пор лишь одна большая федерация решилась радикально смягчить «изоляционный режим» для российского спорта. Речь о Международной боксерской ассоциации (IBA), которая в 2022 году вообще отказалась от каких-либо санкций. Но уже в то время организация, возглавляемая россиянином Умаром Кремлевым, находилась в острой стадии конфликта с МОК, а затем была лишена членства в нем.

Смягчение, одобренное бюро UWW, и в самом деле кажется серьезным. Главное, что из списка критериев исчезли наиболее трудновыполнимые — о недопустимости «активной» поддержки спецоперации и принадлежности к спортобществам, связанным с вооруженными силами или органами «национальной безопасности».

По существу, под них подпадала львиная доля российских борцов, как правило выступающих либо за ЦСКА, либо за «Динамо». Сейчас формулировка звучит совсем иначе. UWW указал, что выступление в «будущих турнирах» может исключить лишь «доказательство прямого участия» в боевых действиях или «публичная декларация (в устной или письменной форме) в поддержку» спецоперации. Федерация, которой руководит серб Ненад Лалович, также пообещала «пересмотреть все предыдущие случаи недопуска спортсменов в соответствии с новыми критериями» — правда, не уточняется, с какими целями.

Надо полагать, пересмотрены будут прежде всего случаи, относящиеся к Олимпийским играм, состоявшимся летом в Париже. Формально в допуске на них российским борцам, десятилетиями не теряющим ведущие позиции, отказано не было. В перечне прошедших через «фильтры» UWW и МОК спортсменов оказалось десять человек. Однако среди них не было практически никого из лидеров сборной России: ни двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, ярчайшей звезды современной вольной борьбы, ни других золотых медалистов Олимпиады, которую в 2021 году принял Токио,— Заура Угуева, Заурбека Сидакова и Мусы Евлоева.

Через несколько дней после публикации результатов «фильтрации» Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) объявила об отказе отправлять делегацию в Париж в знак протеста против «неспортивного принципа отбора».

Таким образом, борцовский турнир Олимпиады потерял нескольких потенциальных медалистов, а его уровень снизился.

Реакция российской стороны на публикацию обновленных критериев UWW была вполне предсказуемой. Президент ФСБР Михаил Мамиашвили назвал его ТАСС «дорогой к здравому смыслу», добавив, что «ни в одном документе, будь то Олимпийская хартия или устав международной спортивной федерации, нет правила о запрете на допуск спортсмена к соревнованиям, если он выступает за ту или иную страну или спортивный клуб, который может быть близок к силовым структурам».

Алексей Доспехов