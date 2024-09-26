Пять человек пострадали при обрушении потолка в петергофском спа-отеле

Вечером 25 сентября в бане «Гранд Петергоф СПА отеля» на Гофмейстерской улице потолок обрушился на посетителей, сообщает прокуратура Петродворцового района Санкт-Петербурга. По данным издания 78.ru, в результате происшествия пострадали пять человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

В отделение нейрохирургии с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга доставили 58-летнюю женщину. Ее состояние медики оценивают как удовлетворительное. Всем остальным помощь оказали на месте. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить причины обрушения потолка в петербургской гимназии.

Андрей Маркелов