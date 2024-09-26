«Радостно узнать о проекте российского скульптора в итальянской Пизе»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о второй части итальянской трилогии российского скульптора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РАХ / Массимо Джорджи Фото: РАХ / Массимо Джорджи

Согласитесь, всем нам приятно слышать об отечественных теннисистках, выигрывающих олимпийские медали или о нашем футболисте, выходящим с Лионелем Месси на одно поле. Теперь представьте, как радостно мне узнать о художественном проекте российского скульптора Алексея Морозова в итальянской Пизе, о тотальной городской инсталляции с названием Exodus («Исход»). Морозов наполнил исторические набережные и улицы города огромными фигурами античных божеств и атлетов, вместе с которыми зритель идет путем «Исхода» современного человека по историческому центру города, вспоминая архаику и Библию, Джакомо Пуччини и Антона Чехова.

Это вторая часть трилогии, над которой скульптор работает очень давно. Первая часть Pontifex_Maximus (с латыни — «Великий мостостроитель») была показана сначала в Москве, в рамках VI Московской биеннале современного искусства, в 2015-м, а потом, в расширенном виде, в Национальном археологическом музее Неаполя. Там классически вылепленные древние образы легко перекликались с футуристическими аксессуарами, при этом гармонично соседствуя с настоящими реликвиями из Помпей и Геркуланума (это же Неаполь!).

Нынешний проект проводится в Пизе (Алексей сейчас живет на две страны) при поддержке галереи a-s-t-r-a, и я надеюсь увидеть и Лешу, и выставку и рассказать вам подробнее о впечатлениях. А пока вспоминаю, что познакомился с ним давно, на его первой крупной персоналке Antologia, которая проходила в Русском музее в Мраморном дворце. Вы, возможно, спросите, мол, почему Санкт-Петербург, ведь Алексей родился во Фрунзе, начинал там, а потом учился в Москве, в МГАХИ? Его творческие идеи оказались очень близки питерской «Новой Академии», Тимуру Новикову, он стал одним из сооснователей «Новых серьезных», консервативного крыла неоакадемизма, как определяют явление мои ученые коллеги.

26 сентября Алексею Морозову исполняется 50 лет, и отмечать юбилей он будет, конечно, в Москве. А вот уже в начале октября я надеюсь поделиться с вами новой информацией о работе русского скульптора уже из Рима.