Прибыль банков в РФ может превысить 3,8 трлн руб. по итогам 2024 года

Заместитель председателя Банка России Ольга Полякова подтвердила ожидания по прибыли банковской отрасли в диапазоне 3,3-3,8 трлн руб. Об этом она сообщила журналистам на Международном банковском форуме.

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ольга Полякова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Да»,— прокомментировала госпожа Полякова прогноз ЦБ.

В сентябре Банк России скорректировал свои ожидания по прибыли банковского сектора на 2024 год, увеличив диапазон с 3,1-3,6 трлн рублей до 3,3-3,8 трлн рублей. При этом прогноз для 2025 года остается на уровне 2,7-3,2 трлн рублей.

В апреле «РБК» писал со ссылкой на аналитиков рейтингового агентства НКР, что по результатам 2024 года российские кредитные организации могут заработать от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб. В то же время, в июне Центральный банк предсказывал, что банки в состоянии достигнуть чистой прибыли в размере 3,6 трлн руб.

Российский банковский сектор по итогам первого полугодия продемонстрировал хороший рост бизнеса и рекордную в своей истории прибыль.Однако продолжения этих позитивных трендов осенью и зимой эксперты не ждут.

Подробнее о прогнозах на второе полугодие читайте в материале «Ъ» «Рост уходит в зону риска»

Матвей Иващенко