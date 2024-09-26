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Коммерсантъ FM
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Песков: к подрывам «Северных потоков» причастны крупные государства

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что, по данным российских спецслужб, к подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» причастны не частные лица, а крупные государства. Так он ответил на вопрос о том, удовлетворены ли в Кремле ходом расследования немецких следователей, выдавших несколько ордеров на арест по этому делу.

Место подрыва «Северных потоков»

Место подрыва «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Место подрыва «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

«У наших специальных служб есть информация, которая говорит о том, что вряд ли подобный акт саботажа и террористический акт в отношении критической инфраструктуры мог быть совершен такой небольшой группой людей и чуть ли не частников и на частные деньги. Речь идет тоже о причастности крупных государств к организации и проведению этого акта саботажа»,— сказал представитель Кремля в ходе пресс-колла.

Германия остается единственной европейской страной, которая продолжает расследование подрывов «Северных потоков», произошедших 26 сентября 2022 года. В июне Генпрокуратура ФРГ выдала первый ордер на арест подозреваемого — украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. Как писали СМИ, после этого он уехал из Польши на Украину. В сентябре немецкие власти сообщили о выдаче еще нескольких арестов, подробности не уточнялись.

26 сентября Совет безопасности ООН проведет заседание по вопросу подрывов «Северных потоков». Как пояснял российский МИД, анонсируя заседание, ФРГ располагает важной информацией о расследовании, но делится не с ООН, а журналистами. Западные СМИ писали о причастности Украины к подрывам.

Подробнее о версиях случившегося — в материале «Ъ» «Всплывают вопросы».

Лусине Баласян

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