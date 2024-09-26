МИД Китая заявил о традиционной дружбе между Пекином и Киевом

Глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провели встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ван И на ней заявил о традиционной дружбе Китая и Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Сибига (слева) и Ван И

Фото: Министерство иностранных дел КНР Андрей Сибига (слева) и Ван И

Фото: Министерство иностранных дел КНР

«Китай и Украину связывают традиционная дружба и давно налаженное стратегическое партнерство. Страны преодолели влияние украинского кризиса и постепенно возобновили практическое сотрудничество»,— говорится в сообщении на сайте МИД Китая.

Ван И уточнил, что в первом полугодии объем торговли между странами увеличился на 17%. Он также сказал, что Пекин выступает за мирное решение конфликта на Украине и готов предоставить Киеву новый пакет гуманитарной помощи.

Ранее Politico писало, что китайские дипломаты на Генассамблее ООН пытаются заручиться поддержкой своего мирного плана на выгодных для России условиях. Правительство Украины разослало документ с призывом не поддерживать инициативу Пекина. Владимир Зеленский заявлял, что альтернативы «формуле мира» способны заморозить конфликт, но не остановить его.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Новая сессия о главном».

Петр Бузлаев