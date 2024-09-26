Экс-сотрудник воронежского «Павловск неруда» получил условный срок за подкуп
Павловский районный суд Воронежской области вынес приговор бывшему директору по закупкам АО «Павловск неруд» (крупный производитель гранитного щебня) Александру Баранникову по уголовному делу о пяти эпизодах коммерческого подкупа (ч. 5, 6, 7 ст. 204 УК РФ). Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции, ему назначено 5 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и штрафом в 1,35 млн руб. Также осужденный лишен на 3 года права занимать связанные с закупками должности в коммерческих компаниях.
Как установлено судом, в 2017–2020 годах топ-менеджер «Павловск неруд» получил от представителей компаний-контрагентов более 1,15 млн руб. за сотрудничество на выгодных условиях, а также за заключение договоров на поставки и перевозки продукции. Согласно тексту приговора, деньги ему передавали сотрудники компаний «Евромет», «Промтехно», «РНК-Логистик групп», «Техагропарк» и «СДК Групп».
В судебном заседании Баранников признал себя виновным по предъявленным эпизодам обвинения в полном объеме. Он признан виновным в четырех эпизодах коммерческого подкупа, еще по одному уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности. Приговор вступил в законную силу.