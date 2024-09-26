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Коммерсантъ FM
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Начался суд над шестерыми обвиняемыми в погроме в аэропорту Махачкалы

Новокубанский районный суд Краснодарского края провел первое заседание по существу обвинения в отношении шести жителей Республики Дагестан, причастных к беспорядкам в аэропорту Уйташ города Махачкалы 29 октября 2023 года, сообщает прокуратура Кубани.

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Рузвельт Тагиров, Башир Магомедалиев, Магомеднаби Шайхсламов, Алибег Рамазанов, Шамил Гаджиев и Магомед Гаджиев находятся под стражей, в зависимости от роли каждого фигуранты дела обвиняются в участии в массовых беспорядках, применении насилия по отношению к представителям власти, а также в неисполнении норм транспортной безопасности в аэропорту. Двое подсудимых не признают вину, четверо — признают частично, сообщили «Ъ» в прокуратуре.

На судебном заседании гособвинитель зачитал обвинительное заключение, из которого следует, что 29 октября 2023 года подсудимые, находясь в аэропорту Уйташ, на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, что сопровождалось насилием и уничтожением имущества. В ходе беспорядков 23 представителя госорганов получили травмы, также было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн руб.

Первый приговор участникам массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту был вынесен Армавирским городским судом Краснодарского края 28 августа текущего года. Пять жителей Дагестана были приговорены к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет лишения свободы.

Вчера в ходе аналогичного судебного следствия, по данным Андроповского районного суда Ставропольского края, были допрошены 13 из 38 человек, которые проходят по делу потерпевшими. Их допрос продолжится и в четверг, 26 сентября. По информации суда, подсудимые вину в инкриминируемых им преступлениях не признали.

На сайте суда уточняется, что 29 октября 2023 года «в результате начавшихся массовых беспорядков в аэропорту г. Махачкала было уничтожено и повреждено имущество аэропорта, в связи с чем причинен ущерб на значительную сумму. Более того, это повлекло задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие аэропорты.

Подробнее о первых приговорах — в материале «Ъ» «Аэропорт Махачкалы принял погромщиков».

Анна Перова, Краснодар Александра Ларинцева, Пятигорск

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