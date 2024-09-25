Львова-Белова: в списке на воссоединение с семьями в России находятся 18 детей

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что с Украины в Россию к семьям удалось вернуть 13 детей. Она добавила, что в списке на воссоединение с родственниками в России находятся еще 18 детей. Из них восемь находятся в Европе: в Швейцарии, Германии, Польше и Нидерландах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Часть из них была перевезена из учреждений украинской стороны, родители были эвакуированы или сами переехали на территорию России. Несколько семейных ситуаций, когда одни родственники уехали с детьми, а другие родственники переехали в Россию, и произошел разрыв, который очень сложно преодолеть»,— сказала омбудсмен РБК.

По словам Марии Львовой-Беловой, с Украиной о возвращении детей было договориться проще, чем со странами Евросоюза. Она уточнила, что в переговорах участвовали Катар и Международный комитет Красного Креста. Омбудсмен также сообщила, что на Украину передан 71 ребенок, еще одну группу детей отправят к семьям в ближайшее время.

Сегодня, 25 сентября, Украина при посредничестве Катара передала четырех детей России. Здесь находятся их семьи. По словам Марии Львовой-Беловой, это самая большая группа несовершеннолетних, переданных за время конфликта в Россию.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».