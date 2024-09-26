Акции H&M упали на 7% из-за снижения прогнозов по прибыльности и роста издержек

Акции H&M упали на 7% после того, как шведская компания не вышла на заявленную прибыль по итогам третьего квартала и снизила прогнозы по прибыльности на текущий год. Второй по величине в мире среди котирующихся на бирже ритейлеров одежды сообщил о получении операционной прибыли 3,51 млрд шведских крон ($345,8 млн). При этом аналитики, опрошенные LSEG, ожидали этот показатель на уровне $485 млн, а годом ранее в третьем квартале операционная прибыль составляла $466,6 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Чистые продажи в квартале остались практически на том же уровне, что и год назад,— $5,8 млрд. Валовая прибыль также почти не изменилась — $2,99 млрд. Издержки выросли на 4%, до $2,6 млрд. Показатель прибыльности в квартале составил 5,9%. После публикации слабой отчетности второго квартала акции H&M перенесли еще большее падение — на 14%. Тогда ритейлер также объяснял результаты ростом издержек, колебаниями курсов валют, плохой погодой на крупных для него рынках.

В отчете за третий квартал генеральный директор H&M Дэниел Эрвер предупредил, что, по оценкам руководства, «показатель прибыльности по итогам всего года будет ниже 10%». H&M приходится трудно в условиях жесткой конкуренции со стороны крупнейшего в мире ритейлера одежды Inditex и быстро растущего китайского онлайн-ритейлера Shein. По словам гендиректора H&M, сеть сейчас укрепляет свой бренд, инвестируя в маркетинг, качество продукции и обслуживания покупателей, и это, как считает господин Эрвер, должно привести к увеличению продаж и прибыльности.

Тем более, указывает он, осенняя коллекция H&M была принята потребителями очень хорошо, и, как ожидается, в сентябре продажи покажут 11-процентный рост по сравнению с сентябрем 2023 года. Тем не менее на открытии торгов в Стокгольме акции ритейлера отреагировали на отчет и прогнозы падением на 7%, которое в течение часа отыграли до 4,3%.

Алена Миклашевская