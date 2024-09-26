Сеть хостелов в Петербурге использовали для массовой регистрации иностранцев

Двух совладельцев сети хостелов в Санкт-Петербурге задержали по подозрению в организации незаконной миграции. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале, они помогли более 900 иностранным гражданам получить регистрацию.

Пятью недорогими гостиницами в разных районах Северной столицы управляли супруги. Правоохранители считают, что в хостелах массово регистрировали иностранных граждан, которые на самом деле там не жили. Преимущественно мигранты работали на стройплощадках.

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 322.1 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу»,— написала госпожа Волк.

Оформив фиктивную регистрацию, обвиняемые передавали документы в организацию, с которой были установлены партнерские отношения. Таким образом была осуществлена незаконная миграция 900 иностранцев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржец подозревается в фиктивной постановке на учет иностранца.

Татьяна Титаева