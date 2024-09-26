США и их союзники призвали к прекращению огня между Израилем и «Хезболлой»

США, Франция и другие союзники призвали к немедленному 21-дневному прекращению огня на границе Израиля и Ливана. Один из американских чиновников сказал Reuters, что перемирие могло бы использоваться для установления постоянного мира в регионе. The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников пишет, что Израиль и Ливан поддержали предложение о переговорах и могут согласиться на предложение США в течение 48 часов.

«Мы призываем к немедленному 21-дневному прекращению огня на ливано-израильской границе, чтобы предоставить пространство для дипломатии. Мы призываем все стороны, включая правительства Израиля и Ливана, немедленно одобрить временное прекращение огня»,— говорится в заявлении, которое приводит Associated Press.

Как пишет Politico, администрация президента США работала над соглашением с Францией и арабскими странами. Документ обсуждался во время Генассамблеи ООН. Белый дом заявлял, что сделку поддерживают в том числе Германия, Австралия, Канада, Саудовская Аравия и Катар.

Прекращение огня будет распространяться на «синюю линию» — израильско-ливанскую границу, которая была определена ООН в 2000 году. По словам собеседника Reuters, США стремятся превратить трехнедельное перемирие в более широкое соглашение, которое позволило бы в том числе урегулировать конфликт в секторе Газа.

23 сентября власти Израиля объявили о начале военной операции в Ливане. Ее целью стало уничтожение движения «Хезболла» и возвращение 60 тыс. эвакуированных жителей севера Израиля в свои дома. По данным на 24 сентября, в Ливане из-за атак ЦАХАЛа свои дома покинули более 500 тыс. человек. После начала операции погибли 569 человек, ранены еще 1,8 тыс., сообщал Минздрав страны.

Подробнее — в тексте «Ъ» «"Хезболла" расширяет ареал покрытия».

Петр Бузлаев