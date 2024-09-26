Средняя зарплата транспортников за год выросла на 29% в Петербурге

Представители транспортной сферы в среднем получают в Санкт-Петербурге 77,4 тыс. рублей. Месячный доход этих работников вырос на 29% относительного прошлого года, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В среднем по стране в сентябре водителям, курьерам и логистам предлагали 69,4 тыс. рублей, что на 39% больше прошлогоднего уровня. Аналитики отмечают, что спрос на транспортников и рост их зарплат начался в 2020 году, на фоне активной цифровизации бизнеса во время пандемии.

С начала года петербургские компании разместили свыше 65 тыс. вакансий для трудоустройства транспортников. Спрос на них увеличился на 21%. Чаще всего искали водителей (+15%) и логистов (+11%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что cпрос на хирургов за год вырос в Ленобласти в 2,4 раза.

Татьяна Титаева