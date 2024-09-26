Сенат США одобрил временный бюджет

Сенат США поддержал законопроект о временном финансировании правительства. Это поможет избежать шатдауна, который мог произойти на следующей неделе, если бы документ не согласовали.

В поддержку проекта бюджета выступили 78 сенаторов, 18 проголосовали против, сообщает газета The Hill. Ранее сегодня, 26 сентября, бюджет также одобрила Палата представителей США. Теперь документ направят на подпись президенту Джо Байдену.

Господин Байден поблагодарил обе палаты Конгресса за достигнутое двухпартийное соглашение. «Моя администрация будет работать с Конгрессом, чтобы гарантировать, что законопроекты (о финансировании.— "Ъ") направят на оборону Америки, (поддержку.— "Ъ") ветеранов, пожилых людей, детей и работающих семей, а также на удовлетворение неотложных потребностей американского народа»,— сказано в его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон на прошлой неделе представил законопроект, продлевающий финансирование работы правительства на три месяца. Действие нынешнего бюджета заканчивается 30 сентября. Прошлая попытка проголосовать за бюджет провалилась из-за республиканцев, недовольных отсутствием сокращения расходов.

Подробности — в публикации «Ъ» «Майк Джонсон угодил не всем».

Лаура Кеффер