Палата представителей США поддержала временный бюджет

Палата представителей США проголосовала в поддержку проекта временного бюджета во избежание шатдауна правительства. Документ поддержал 341 член палаты, 82 проголосовали против, передает AP. В проект дополнительно включили $231 млн для Секретной службы после двух покушений на кандидата в президенты Дональда Трампа.

Действие нынешнего бюджета заканчивается в следующий понедельник, 30 сентября. Новый проект предусматривает финансирование до 20 декабря. Его отправили на рассмотрение Сената, который должен успеть одобрить его в течение сегодняшнего дня, 26 сентября, поскольку после этого обе палаты Конгресса уйдут на перерыв до ноября.

Согласно условиям предыдущего проекта, расходы на оборонные и необоронные программы в 2025 году должны увеличить на 1%. Сенат хочет превзойти этот уровень, в то время как республиканцы в Палате представителей голосовали за резкое сокращение многих необоронных программ. Поэтому достичь окончательного соглашения будет сложно, отмечает AP.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил законопроект, продлевающий финансирование работы правительства на три месяца, на прошлой неделе. Предыдущая попытка проголосовать за бюджет провалилась из-за группы его однопартийцев, недовольных отсутствием сокращения расходов.

Подробности — в материале «Ъ» «Майк Джонсон угодил не всем».

Лаура Кеффер