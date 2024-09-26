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Коммерсантъ FM
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Остановку лифтов с истекшим сроком эксплуатации могут отсрочить

Ростехнадзор обсуждает перенос даты остановки лифтов с истекшим сроком эксплуатации в жилых домах, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. В соответствии с техрегламентом Евразийского таможенного союза после 15 февраля 2025 года непригодными могут признать порядка 140 тыс. лифтов в России.

Госпожа Разворотнева напомнила, что обычно лифты работают около 25 лет. По ее словам, «всем очевидно», что успеть заменить все непригодные лифты к середине февраля власти не успеют. «Поэтому Ростехнадзор по формальным основаниям начнет их останавливать как несоответствующие требованиям технического регламента. Сейчас там активно обсуждается вопрос о переносе этой даты»,— рассказала «РИА Новости» депутат.

Она допустила, что по итогам проверки можно будет остановить не все эти лифты. Светлана Разворотнева признала, что в стране много «опасных лифтов». По ее мнению, необходимо предпринимать «экстраординарные меры для того, чтобы эту замену осуществить». Она уточнила, что самая сложная ситуация сложилась в домах, которые выбрали способ накопления на спецсчетах.

«Лифты сейчас очень подорожали, это самый дорогой вид капремонта, больше 3 млн уже стоит. На спецсчетах нет, занять их неоткуда»,— пояснила господа Разворотнева. Фонд развития территории изучает опыт Свердловской области, где часть затрат на лифты софинансирует регион, часть — сами собственники, благодаря чему лифт можно оплатить в рассрочку. Как считает парламентарий, нужно распространить на всю страну такую практику, когда около 20% выделяет федеральный бюджет, 30% — региональный, а остальное — рассрочка.

«При таком совместном подходе мы могли бы действительно в ближайшие три года заменить порядка 40 тыс. лифтов. На это нужно 22,6 млрд руб., причем в ближайший год нужно порядка 5 млрд, а потом по нарастающей. Если эту схему продолжить до 2030 года, то мы точно все лифты приведем в нормативное состояние»,— считает депутат.

Согласно отчету Российского лифтового объединения, в первой половине 2024 года власти регионов в рамках капремонта многоквартирных домов закупили совокупно 8,2 тыс. новых лифтов. Это на 39% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда, напротив, был отмечен рост почти в четыре раза. Между тем проблема с устаревшим оборудованием остро стоит по всей России: сейчас в стране из 581 тыс. эксплуатируемых единиц 72 тыс. отработали стандартный срок в 25 лет.

Подробности — в материале «Ъ» «Лифты неподъемные».

Лаура Кеффер

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