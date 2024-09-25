Республиканцы потребовали расследовать визит Зеленского на военный завод в США

Группа членов Республиканской партии в палате представителей США требует расследовать визит президента Украины Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. Конгрессмены считают, что он мог быть «политически мотивированным», сообщает журнал The Washington Examiner.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский (слева) на заводе боеприпасов в Пенсильвании

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский (слева) на заводе боеприпасов в Пенсильвании

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Республиканцы выразили подозрения, что эта поездка, во время которой Владимира Зеленского сопровождали высокопоставленные представители Демократической партии, была нацелена на поддержку Камалы Харрис, кандидата от Демпартии на пост президента. Законодатели упомянули слова Владимира Зеленского, который заявил, что республиканец Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс могут привести к «глобальному конфликту».

«Эти действия вызвали серьезные опасения у экспертов, касающиеся возможной политической мотивации визита. Это может противоречить законодательству США»,— сообщил консорциум конгрессменов. По их словам, существует вероятность нарушения Закона Хэтча, который запрещает государственным служащим выражать поддержку кандидатам на выборах. Сенатор от Республиканской партии Эрик Шмитт заявил, что Зеленский «открыто ведет кампанию в интересах демократов».

Ранее Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге, назвал украинского президента Владимира Зеленского «величайшим торговцем в истории». «Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с $60 млрд»,— добавил кандидат в президенты.

Выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Поначалу соперником господина Трампа был кандидат от демократической партии и действующий президент США Джо Байден. Однако после неудачных для американского президента июльских дебатов он объявил о решении снять свою кандидатуру с участия в гонке. Вместо него кандидатом от демократов стала Камала Харрис.

Подробнее о выборах в США — в публикации «Ъ» «Республиканцы нашли, кому выгодно».

Матвей Иващенко