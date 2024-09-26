Газета «Коммерсантъ» 26.09.2024, 01:25 Кассовые сборы фильмов в кинотеатрах за неделю с 5 по 11 сентября (руб.) Выйти из полноэкранного режима 1 «Лунтик. Возвращение домой»* 96 323 089 2 «Обе две»* 33 929 973 3 «Ворон» 30 056 044 4 «Пункт назначения: Поезд №13» 20 926 970 5 «Неприметная история»** 18 196 811 6 «Пираты галактики Барракуда»* 10 445 564 7 «Как приручить бизона» 9 840 153 8 «Ларго Винч: Гнев прошлого» 9 759 075 9 «Паранормальные явления: Обитель зла» 9 113 000 10 «Затерянные» 8 840 131 11 «Пчеловод» 7 580 215 12 «Собиратель душ» 7 452 241 Открыть в новом окне *Российские фильмы. **Предсеансное обслуживание. Источник: ЕАИС.