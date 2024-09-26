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Коммерсантъ FM
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Кассовые сборы фильмов в кинотеатрах за неделю с 5 по 11 сентября (руб.)

1 «Лунтик. Возвращение домой»* 96 323 089
2 «Обе две»* 33 929 973
3 «Ворон» 30 056 044
4 «Пункт назначения: Поезд №13» 20 926 970
5 «Неприметная история»** 18 196 811
6 «Пираты галактики Барракуда»* 10 445 564
7 «Как приручить бизона» 9 840 153
8 «Ларго Винч: Гнев прошлого» 9 759 075
9 «Паранормальные явления: Обитель зла» 9 113 000
10 «Затерянные» 8 840 131
11 «Пчеловод» 7 580 215
12 «Собиратель душ» 7 452 241

*Российские фильмы.

**Предсеансное обслуживание.

Источник: ЕАИС.

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