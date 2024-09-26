Промзона на «Перспективу»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство ООО «МД Перспектива» о покупке 97,4% акций АО «Пресненский машиностроительный завод», сообщил регулятор. «МД Перспектива» контролируется структурами группы «Мангазея» Сергея Янчукова, следует из Kartoteka.ru. От комментариев в компании воздержались.

АО «Пресненский машиностроительный завод» — держатель проекта по застройке территории одноименного завода на 2-й Звенигородской улице в Пресненском районе Москвы. На балансе компании, согласно «СПАРК-Интерфакс», находятся права аренды земельного участка площадью 2,7 га. В прошлом году строить здесь офисный комплекс на 80 тыс. кв. м планировала компания Ultima Developmet, которую «Ведомости» связывали с выходцами из Insigma Константином Устюговым и Алексеем Ржевцевым.

Но этим летом выданный градостроительный план земельного участка был отменен, вместо него город согласовал строительство здесь жилого комплекса площадью 91,2 тыс. кв. м. Проект предполагает возведение трех башен высотой 150 м, сообщал Telegram-канал «Стройки — и точка». Директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев предполагает, что приобретение проекта застройки территории Пресненского машиностроительного завода может стоить 6–7 млрд руб., еще 20–22 млрд руб. потребуется на его застройку.

Александра Мерцалова