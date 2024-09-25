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Коммерсантъ FM
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Производство золота в России в августе снизилось к июлю, но выросло за 8 месяцев

За август 2024 года России сократила производство золота — необработанного, полуобработанного или в виде порошка — на 0,9% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, следует из данных Росстата. Показатель снизился и относительно июля текущего года — на 0,6%. При этом за январь—август производство золота увеличилось на 4,7% относительно первых восьми месяцев прошлого года. Абсолютных цифр Росстат в своих материалах не приводит.

Выпуск первичного алюминия за август сократился на 3,7% в годовом выражении. Относительно июля показатель снизилась на 2,6%. Однако с начала 2024 года производство алюминия увеличилось на 4,5%. Абсолютных цифр по производству алюминия, как и в случае с золотом, статслужба не публикует.

Производство стали — нелегированной в слитках и полуфабрикатов — за август сократилось на 11,8%, по сравнению с июлем — на 0,4%. За первые восемь месяцев 2024 года показатель упал на 5,4%, до 37,4 млн тонн. Производства чугуна за август снизилось на 6,5%, относительно июля, наоборот, увеличилось — на 1,4%. Суммарный объем выплавки чугуна за январь—август снизился на 5,3%, до 34,4 млн тонн.

Подробнее о стоимости золота на российском рынке — в материале «Ъ» «Грамм вам не унция».

Милена Костерева

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