Росстат: рост промышленного производства в августе замедлился до 2,7%

Росстат опубликовал отчет о промышленном производстве в период с января по август 2024 года. В нем сказано, что промышленное производство замедлило рост с 3,3% в июле до 2,7% в августе в годовом выражении.

Объем добытого газа в августе составил 43 млрд куб. м, что на 6,1% выше показателя июля и на 12% больше объема августа прошлого года. Добыча попутного нефтяного газа за восемь месяцев выросла на 2,9% — до 71,1 млрд куб. м. В августе по сравнению с июлем она снизились на 1,1%, а по сравнению с августом прошлого года — увеличилась на 0,5%. Всего с начала года в России добыли 377 млрд куб. м газа (+10,7% год к году).

Добыча угля за первые восемь месяцев 2024 года сократилась на 1,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 275 млн т. Объем добычи каменного угля составил 215 млн т (-3,1%), коксующегося угля — 73,9 млн т (+8,5%).

Производство золота с января по август увеличилось на 4,7%. Выпуск алюминия за этот период вырос на 4,5%.

Каковы результаты первых конъюнктурных исследований состояния промышленности в сентябре 2024 года — в материале «Ъ» «Промышленность поверила в похолодание».

Петр Бузлаев