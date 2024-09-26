Пиво повседневного спроса

С начала 2024 года на российском рынке у пива самый высокий рост продаж среди всех товаров повседневного спроса. Этому, в частности, способствовало подорожание крепкого алкоголя и вина: тренд сохранится и в ближайшее время, так как с осени увеличились пошлины на их импорт из «недружественных» стран. В то же время размер подобных платежей для пива не менялся, поэтому цены на него не росли динамично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За январь—июль 2024 года одной из самых растущих категорий товаров повседневного спроса (FMCG) стало пиво — его натуральные продажи выросли на 8,7% год к году, следует из имеющихся у “Ъ” данных NielsenIQ (проводит ритейл-аудит). Для сравнения: за тот же период 2023 года показатель составлял всего 1,6%. Кроме пива за семь первых месяцев этого года заметный рост показали продукты питания — на 6,4%.

Схожую тенденцию фиксируют и розничные сети, говорит председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупных ритейлеров) Игорь Караваев. По его мнению, на рост продаж пива мог повлиять активный запуск новых брендов. По данным NielsenIQ, в январе—июле 2024 года больше всего запусков новинок было в сегменте пива — около 96 (см. “Ъ” от 13 сентября). Спрос на пиво привел к росту его производства в первой половине 2024 года на 7,3% год к году, по данным Росстата.

Тенденция с ростом продаж сохранится в ближайшей перспективе, ожидает гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель. Он объясняет это тем, что пиво остается все еще достаточно недорогим в отличие от крепкого алкоголя и вина.

По данным ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет производителей и поставщиков продуктов питания), с января по сентябрь 2024 года пиво подорожало на 4,8% год к году, до 167 руб. за литр, в то время как вино крепостью до 14% — на 6,2%, до 595 руб., игристое — на 6,5%, до 503,6 руб., коньяк — на 5,98%, до 1,45 тыс. руб. Этому способствует сдержанная акцизная политика, в рамках которой государство не поднимало сборы на пиво сверх запланированного, отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов. В 2024 году косвенный налог на пиво составил 26 руб. за литр, с 1 января 2025 года его планируют повысить до 27 руб.

В то же время пошлины на импорт других видов алкоголя из «недружественных» стран, на которые приходится основной объем зарубежных поставок в РФ, с 1 сентября 2024 года выросли. Так, ставка на вино увеличилась на 5 процентных пунктов, до 25% от таможенной стоимости, но не менее $2 за литр, на крепкий алкоголь — до 20%, но не менее €3 за литр.

На рост продаж пива влияют и другие факторы.

Например, сейчас в статистику включены новые регионы, которые с начала этого года внесли в среднем 2–3% роста в категории пива, поясняет основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин. Также, по его мнению, на рост потребления пива повлияло развитие внутреннего туризма. Согласно данным Минэкономики, в первой половине 2024 года число турпоездок по стране выросло на 11,8% год к году, до 39 млн. Господин Желагин приводит пример, когда производимое в южных регионах страны пиво, популярное также в центре России, прошедшим летом практически не поступало ритейлерам в Москве, так как оно полностью раскупалось на домашних рынках.

Алексей Аксель связывает увеличение продаж напитка с жаркой погодой, установившейся этим летом почти по всей стране, подтолкнув рост спроса со стороны потребителей. Ранее сообщалось, что теплая погода в 2024 году привела к увеличению продаж пива на 8,9% за период с конца мая по конец июня (см. “Ъ” от 9 июля).

Вице-президент пивоваренной компании «Балтика» Егор Гусельников считает, что статистический рост продаж пива связан с усилением борьбы с нелегальным рынком. В апреле этого года стартовала маркировка такой продукции в системе «Честный знак», оператором которой выступает ЦРПТ, а в сентябре 2023 года заработал реестр производителей, подконтрольный Росалкогольрегулированию, ужесточивший контроль за поставками пива, сидра, медовухи и прочего легкого алкоголя. По оценкам руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, до начала маркировки в России производилось нелегально до 300 млн дал пивных напитков.

Владимир Комаров