Цены производителей на бензин в августе выросли на 5% после июльского скачка

Росстат опубликовал материал о динамике стоимости бензина в августе 2024 года. Из него следует, что цены производителей на топливо выросли к предыдущему месяцу на 4,9% после скачка на 25% в июле.

Марки бензина от АИ-81 до АИ-92 в августе подорожали у производителей на 2,3%. Марки от АИ-93 до АИ-95 выросли в цене на 3,7%, от АИ-96 до АИ-98 — на 12,8%, от АИ-98 и выше — на 2,8%. Потребительские цены на бензин в среднем в два раза превышали цены производителей.

Дизель у производителей в августе подорожал на 1,2% к июлю. Стоимость нефти у производителей увеличилась на 2,3%.

Согласно данным Росстата, бензин в августе подорожал в 12 регионах. Наибольший рост зафиксирован в Башкирии (+17,7%), Кемеровской (+17,6%) и Ленинградской областях (+17%).

Подробнее — в материале «Ъ» «Опять АИ-95».