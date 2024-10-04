Мыльный кутюр

В кинотеатре Apple TV+ вышел сериал «Модный дом» — вымышленная история соперничества модельных домов, в которой мыльная опера мирно сосуществует с воукизмом.

Текст: Татьяна Алешичева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Apple TV+ Фото: Apple TV+

Незадолго до показа новой коллекции дома Ledu его ведущий модельер Венсан Леду (Ламбер Вильсон) отшивает уже десятый вариант подвенечного платья для богатой клиентки из Южной Кореи. Но на примерке невеста снова недовольна — она просила больше кружев! Управляющая дома Перл Фостер (Амира Касар), бывшая модель и муза Леду, с трудом удерживает высокомерного дизайнера от гневной отповеди клиентке. А прямо перед показом Венсан узнает, что капризная кореянка передала заказ конкурентам в модный дом Rovel, и все же разражается возмущенной тирадой: да что они понимают в моде, эти крестьяне, которые едят собак! На его беду, неподалеку оказывается официантка и снимает эту сцену на мобильный. За этим занятием ее ловит племянник модельера Робинсон (Антуан Райнарц) — и отсылает скандальное видео Диане Ровель (Кароль Буке), всемогущей владелице конкурирующего дома. Та, потирая руки, отправляет его в таблоид, и соцсети взрываются проклятиями в адрес «расиста» Венсана Леду — теперь имидж модного дома замаран, в Азии закрываются бутики, а французский Минкульт отбирает у модельера орден Искусств. Примечательно, что Робинсон не первый предатель в семье: 20 лет назад его дядя Виктор Леду (Пьер Деладоншам) перебежал к конкурентам, женившись на дочери Дианы Ровель, но акции Ledu при этом сохранил.

Надутый Венсан, будь он похитрее, покаялся бы: мол, я всего лишь ремесленник в третьем поколении, ночей не сплю за швейной машинкой, над фатой богатой заказчицы три сотни фландрских кружевниц ослепло, но на этих нуворишей не угодишь — и клака из социальных сетей поняла бы и простила. Так, прототип Венсана Леду — Джон Гальяно — в 2011-м был уволен из модного дома «Диор» за антисемитские высказывания и прощен спустя три года, потому что ныл, посыпал голову пеплом и ходил в хасидской одежде. Не таков герой «Модного дома»: Венсан гордо заявляет, что будет вести себя как накосячившая королева, которая после смерти Дианы заперлась от людей в замке Балморал — и отстаньте. Кстати, когда «отменяли» Гальяно, Джорджо Армани сетовал, что коллега сболтнул гадость сгоряча — разве можно требовать примерного поведения от столь эксцентричной фигуры? Старик Армани просто проглядел смену эпох: ушли годы, когда эксцентрика была геройством, рок-звезды спьяну громили гостиничные номера, в моде был «героиновый шик» и прогулки по лезвию бритвы. Наступили постные времена, теперь в тренде умеренность и аккуратность и язык лучше держать за зубами.

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Модный гадюшник домов Ledu и Rovel (срисованных с Dior и Chanel), где ближайшие родственники в борьбе за владение активами шакалят у конкурентов, похож на семейство Рой из сериала «Наследники», только у французов больше меркантильности и адюльтера — здесь все со всеми когда-то переспали и накопили скелетов в гардеробных. Тайны прошлого, трагические аборты, внебрачные дети и смертельные болезни — этого тут полно, как в любой уважающей себя мыльной опере. Но это «мыло» социально ответственное, где речь идет о насущных проблемах современности: пусть высокая мода оторвана от реальности, спесива и неэкологична, но и «культура отмены» тот еще подарок — праведное негодование масс стремительно оборачивается травлей. Простодушное «мыло» глаголет истину: общественный остракизм служит не очищению от скверны, а лишь становится инструментом сведения счетов и запускает череду интриг.

Теперь дом Ledu может спасти лишь юная Палома Кастель (Зита Анро) — дочь бывшего партнера Венсана, которая похищает нераскупленное кутюрное тряпье, отправленное под нож, и шьет из него свою коллекцию: да здравствует ресайклинг, экология и демократичная мода не только для богачей. Так-то оно так, но эти самые богачи показаны в сериале настолько любовно, что воукизм на их фоне выглядит мелким и противным. У героев сериала полно прототипов: красавица Перл — даром что англичанка — похожа на Лулу де ла Фалез, музу Сен-Лорана, и одновременно на Инес де ла Фрессанж, музу Лагерфельда. Мадам Ровель презентует у себя коллекцию юного модельера Никиты и шипит: если его дизайн не будет носибельным, она отправит его обратно в Грузию! (Здесь радует даже не шпилька в адрес Демны Гвасалии, а что французы наконец осознали: Никита — это мужское имя.) Кароль Буке сама по себе икона и лицо Chanel №5, а помимо нее в «Модном доме» появляется Аманда Лир в роли богемной клиентки в шикарных нарядах и супермодель 1990-х Ева Герцигова в роли себя самой. Замарашки воукизма ожидаемо блекнут на фоне этих царственных лебедей. Вышло ли так случайно или намеренно — неважно. Главное, что сериал использует идеологические отсылки лишь для цветистости сюжета и стремится потрафить зрителю, который по-прежнему хочет не поучений, а развлечений.

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